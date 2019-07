'Meghan wordt columniste voor Vogue'

Rotterdam­se raad stemt over gebiedsver­bod Madonna tijdens Songfesti­val

12:05 Een opvallende stemming vandaag in de Rotterdamse gemeenteraad. De volksvertegenwoordigers mochten zich buigen over een motie waarin staat dat Madonna een gebiedsverbod krijgt in de Maasstad tijdens het Songfestival. Er was maar één persoon die voorstemde: Maurice Meeuwissen van de PVV, die hem ook indiende.