Meiland-zusjes trekken 783.000 kijkers met eigen programma

In Petit Chateau helpen Maxime en Montana Meiland jonge ouders in spe bij het klaarmaken van de babykamer. Eerder deze week waren de twee ook te zien in de seizoensaflevering van Chateau Meiland, waarvoor bijna 1,3 miljoen mensen voor de buis zaten.



De zusjes vullen elkaar naar eigen zeggen goed aan in de serie. ,,Ik ben dus een stuk praktischer ingesteld dan mijn zus”, vertelde Maxime eerder deze week. ,,Toen ik een aantal jaar geleden in verwachting was van Claire, had ik een heel klein huisje. Zij sliep op de overloop, dus ik ben heel handig geworden met kleine ruimtes.”