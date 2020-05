Meilandjes annuleren alle reserveringen: chateau niet coronaproof

Dat meldt het bedrijf in een mail aan mensen met een reservering, schrijft Shownieuws. ‘Frankrijk heeft besloten om buitenlandse toeristen toe te laten vanaf 15 juni’, begint het bericht. ‘Dit betekent voor hotels en horeca een uitgebreide regelgeving om gasten en personeel veilig te houden. Het chateau is niet in te richten om aan deze voorwaarden te voldoen, tenzij wij een halve bezetting zouden realiseren.’



Daar wil de familie dus niet aan. ‘Om echter geen onderscheid te maken tussen wie we wel en wie we niet een zorgeloos verblijf op het chateau kunnen bieden, hebben wij daarom, met pijn in ons hart en na uitgebreid overleg, helaas moeten besluiten alle reserveringen te annuleren.’ Mensen die een aanbetaling hebben gedaan, krijgen die terug.