Meilandjes krijgen kasteel niet verkocht en laten vraagprijs zakken met ruim twee ton

Het bekende Chateau Marillaux, het decor van de eerste seizoenen van de realityserie Chateau Meiland, staat al sinds vorig jaar juni te koop. De familie vroeg er in eerste instantie 1,25 miljoen euro voor, maar verlaagde de vraagprijs naar 998.000 euro. In juni dit jaar leek het er even op dat het kasteel was verkocht aan een investeerder, maar die haakte uiteindelijk toch af.



Omdat het nog steeds niet lijkt te lukken met de verkoop van Chateau Marillaux, besloten Erica en Martien de vraagprijs flink te laten zakken met maar liefst 203.000 euro. ‘Voor de liefhebbers; de vraagprijs van Chateau Marillaux is verlaagd naar 795.000 euro k.k.’, maakte Erica gisteren bekend op Instagram. Ook Maxime zette de woning via haar Instagram Stories nog even in het zonnetje.



Erica en Martien tikten eerder dit jaar in hun vertrouwde Noordwijk een villa van 2,6 miljoen op de kop, nadat ze afscheid hadden genomen van hun woonboerderij in Hengelo. De twee kondigden echter in september aan ook dat stulpje weer te verlaten. Hoewel de Meilandjes zich in hun Noordwijkse villa naar eigen zeggen ‘echt thuis voelen’, hebben ze te veel last van fans en zoeken ze iets met meer privacy. ,,Dit huis is gewoon te druk, elke dag staan er mensen voor de deur en zelfs van het hek trekken sommigen zich niets aan”, zei Martien tijdens een groot feest ter ere van zijn 60ste verjaardag.