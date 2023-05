Meilandjes krijgen (nog) geen vergunning voor pension Code Rosé: ‘Ronduit schandalig’

updateEen flinke tegenslag voor de Meilandjes: de familie krijgen nog geen vergunning voor hun nieuwe pension Code Rosé omdat ze er niet wonen. En dat is wel een vereiste. ,,Ik vind het ronduit schandalig dat wij een dag van tevoren dit telefoontje van de gemeente Noordwijk krijgen”, zegt Martien woensdag in RTL Boulevard .

De afgelopen maanden hebben de Meilandjes het pension, dat ze voor bijna 1,5 miljoen euro kochten, flink verbouwd. Het ging gepaard met bloed, zweet en tranen, maar dat hadden de realitysterren er allemaal voor over. ,,Er moet heel veel gebeuren, dat vinden we leuk. Van niets iets maken”, zei Erica in december tegen deze site.

Nu blijkt dat de gemeente Noordwijk geen vergunning wil geven voor het pension, zo maken de Meilandjes woensdag, op de dag van de opening, bekend. Er moet namelijk ook in het woongedeelte van het pand gewoond worden, luidt - volgens Erica - het argument van de gemeente. En daar wisten ze niets vanaf. ,,Het is aan ons verkocht als een pension, maar wij waren er niet bewust van dat je hier dan blijkbaar permanent in het gebouw moet wonen”, reageert Maxime geschrokken voor de camera’s van RTL Boulevard.

Volgens Erica gaf het bestemmingsplan voorheen woon/pension aan. ,,Dat woon hebben we gesloopt, met akkoord van de gemeente. En toen zeiden ze opeens: ‘Moet je luisteren, nu is er geen woon meer dus je bent in overtreding’.”

Gasten die een kamer hebben geboekt hoeven zich overigens geen zorgen te maken. ,,Papa heeft zich eigenlijk opgeofferd om hier achter de schermen, wat eigenlijk nog een bouwval is, een stretchbedje neer te zetten, zodat we wel de gasten kunnen ontvangen”, legt Maxime uit.

Volgens de gemeente Noordwijk betekent het niet direct dat het einde oefening is voor de Meilandjes, zo laten ze weten in een reactie aan deze site. ,,Voor het openen van Pension Code Rosé is een omgevingsvergunning benodigd. Echter hier is door de eigenaren nog geen aanvraag voor ingediend,’’ laat de gemeente weten. ,,Hierover is, voorafgaand aan de opening, goed contact geweest met de eigenaresse van het pension. De eigenaresse was bekend met het gegeven dat er bij opening zonder omgevingsvergunning sprake is van een overtreding.

Hoe nu verder? De familie Meiland wordt door de gemeente een termijn gegund om de overtreding ongedaan te maken. ,,Als er voor Pension Code Rosé binnen de juiste termijn een omgevingsvergunning wordt aangevraagd en verleend, dan vervalt de overtreding en wordt deze ongedaan gemaakt.’’

Martien wil er alles aan doen om de gasten te kunnen ontvangen, maar er heerst op dit moment vooral veel woede bij de gastheer. Volgens hem heeft de gemeente Noordwijk pas een dag van tevoren gebeld met het slechte nieuws. Hij noemt het ‘ronduit schandalig’. ,,Die mensen weten al maanden dat wij dit project aan het opstarten zijn. Ik had er geen woorden voor.”

Ondanks dat Martien emotioneel is, blijft hij positief. ,,Omdat we een oplossing hebben. Maar je had me vanmorgen hier moeten zien, na een slapeloze nacht.”

De familie runde eerder al een bed and breakfast in Frankrijk, Chateau Marillaux. Maar deze keer wilden de Meilandjes het ‘heel anders’ aanpakken. ,,We gaan niet meer het avondeten doen, echt alleen ontbijt. En alles regelen, de reserveringen, de administratie. Het is gewoon Zimmer mit Frühstück. Daarom willen we ook het woord pension, dat klinkt een beetje kneuterig.’’

