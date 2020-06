Meilandjes ontslaan Nadège: ‘Ze hebben geen gevoel’

Dat schrijft ze in een reeks berichten op Facebook. ‘Vandaag ben ik erg teleurgesteld’, begint de huishoudster, die vaak te zien was in het populaire Chateau Meiland. ‘Ze lieten me terug naar huis gaan en gaven me de schuld, omdat ik niets deed! Terwijl ik zogenaamd deel uitmaakte van hun familie!’



Ze dacht dat er echte vriendschap was, maar spreekt nu van een toneelstukje voor de tv. ‘Je weet niet alles wat er achter de schermen gebeurt’, aldus Nadège. En in een ander bericht: ‘Het zijn mensen die geen gevoelens hebben, in tegenstelling tot wat ze zeggen!’



Het enige positieve is volgens haar dat de familie haar salaris wel betaalt tot eind augustus, als haar contract afloopt. De familie bevestigt dat ze afscheid van Nadège heeft genomen. ‘Maar puur omdat er geen gasten zijn, dus er is geen werk voor haar’, aldus het management. ‘Ze snappen haar teleurstelling.’