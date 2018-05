Meisje (12) verbijstert Pink met cover Perfect: 'Hoe kom ik daar overheen?'

Victoria zelf kon na het concert amper geloven dat ze écht voor haar favoriete zangeres had gezongen. ,,Ik ben nog steeds een beetje in shock'', zei ze tegen Global News. ,,Wat ik hiervan heb geleerd - en wat iedereen hiervan moet leren - is dat niets onmogelijk is. Je kunt alles bereiken, als je er maar genoeg moeite voor doet.''



Haar moeder Christina, die had geholpen bij haar campagne op sociale media en het optreden filmde, is apetrots op haar dochter. Het meisje had al vaker gezongen voor vrienden en familie, maar de vrouw was toch verbaasd dat haar oogappel dit kon. ,,Ik stond ervan te kijken dat ze zich zo goed hield in die situatie'', zei ze tegen CBC. ,,Het is mijn eigen kind, maar wauw. Wauw!''



Zelf vindt Victoria het nog wat vroeg om te beslissen of ze later zangeres wil worden. ,,Maar ik wil dat muziek altijd deel van mijn leven is.''