MeisjeDjamila-film Misfit krijgt ook Latijns-Amerikaanse remake

Teslabaas Elon Musk voor zevende keer vader geworden

6:09 Elon Musk, topman van de elektrische autobouwer Tesla, is weer vader geworden. Via Twitter heeft de 48-jarige Teslabaas maandag (lokale tijd) bekendgemaakt dat zijn vriendin, zangeres-songwriter Grimes, is bevallen. ,,Moeder en baby maken het goed.’’ Verdere details heeft hij niet prijsgegeven.