Mel C: ‘ik probeerde jarenlang te ontdekken wie die persoon achter Sporty Spice was’

De eerste videoclips voor bij haar album waren al opgenomen. Sporty Spice Melanie Chisholm (46) was zelfs al vertrokken naar Australië en de Verenigde staten om Who I Am te promoten. ,,Dat nummer zet de toon voor het album,” zegt Chisholm. ,,Het gaat over wie je bent, zelfacceptatie en over lekker in je vel zitten.”