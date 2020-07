Mell blaast jury We Want More omver: Beste dat Volendam geproduceerd heeft

Helemaal onbekend is Mell & Vintage Future niet: de groep timmert al even aan de weg en hun nummer Willin’ werd vorig jaar door Radio 2 zelfs uitgeroepen tot ‘topsong’. Met dat lied kregen de muzikanten het vorige week ook voor elkaar om de halve finale van de SBS-show te bereiken: de juryleden waren toen al meer dan enthousiast over hun performance.



Gisteravond stonden ze in de halve finale met hun lied High on Love en ook met dat optreden scoorde Mell & Vintage Future hoge ogen. Al bij de eerste noten werden hoge cijfers uitgedeeld door de juryleden en die bleven gedurende hun optreden alleen maar stijgen. Na afloop sloeg de jury zelfs op hun bureau terwijl ze in koor ‘we want more’ riepen. Het daaropvolgende commentaar was dan ook lovend. ,,Kijk, je hebt Volendam en die heeft een bepaalde sound. Maar als ik heel eerlijk voor mezelf mag spreken, vind ik dit het beste dat Volendam ooit geproduceerd heeft. Echt waar”, luidde het grote compliment van André Hazes.



Davina Michelle beaamde dat. ,,Ja, ik vind het te gek. Het is smerig, het is allemaal loepzuiver, het grooved aan alle kanten”, complimenteerde ze de band. Ook Ali B. sloot zich bij het positieve commentaar aan. ,,Weet je wat het is jongens, we zaten er helemaal in. We waren gewoon op North Sea Jazz aan het chillen”, grapte hij erachteraan voor het oog van 856.000 kijkers.