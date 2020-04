Memphis Depay poseert met tijger en wordt slecht voorbeeld genoemd: ‘Hier zit dierenleed achter’

Op een aantal foto’s die Depay aan zijn bijna tien miljoen volgers liet zien, hangt de lijgerwelp over zijn schouder en ligt het beestje op de getatoeëerde rug van de voetballer. De reacties stroomden al snel binnen. Onder anderen schaatser Kjeld Nuis keurde de actie af. ,,Die dieren horen in Afrika in het wild op te groeien, slechter voorbeeld dan dit kan niet. Verder een fantastische voetballer, maar heel jammer dit.’’ Gordon schreef: ‘So not done!’, en zanger Tim Douwsma sprak van een ‘dikke vette fail’.



Ook dierenwelzijnsorganisatie World Animal Protection veroordeelt de actie. ,,Als je op deze manier in contact kunt zijn met wilde dieren, is het echt foute boel en gaat er dierenleed achter schuil’’, zegt Sanne Kuijpers, campagnemanager Wilde dieren, vandaag (donderdag). Volgens Depay was de lijger in kwestie bij hem op bezoek, zo liet hij gisteren nog weten in een livevideo die niet meer zichtbaar is. „Voor de mensen die de feiten niet kennen, hou gewoon je mond. Lijgers zijn niet eens wilde dieren. Ze worden niet in het wild geboren, maar door mensen gemaakt. Ik denk dat ze niet eens zouden overleven in het wild’’, aldus de sportman.

Volgens Kuijpers zijn de foto’s hoe dan ook verkeerd. ,,Of het dier nu gefokt is, een kruising is of uit het wild komt. De handel in wilde dieren, ter vermaak van mensen, is onnodig en veroorzaakt ontzettend veel leed. Met deze foto geeft Depay het verkeerde voorbeeld. We hopen natuurlijks dat hij de foto’s offline haalt en inziet dat dit geen goede zet is geweest. Wilde dieren horen in het wild. Ze zijn er niet voor ons vermaak en horen niet in een huiskamer. Dat moet je ook zeker niet willen promoten.’’