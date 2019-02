Merel Westrik breekt in emotionele aflevering Wie is de Mol?

Na een wat matte zesde aflevering van Wie is de Mol? - waarin geen van de kandidaten het veld moest ruimen - zette de makers er gisteravond de vaart weer in. Ruim 2,5 miljoen kijkers zagen hoe het spel een verrassende wending kreeg. In een solo-opdracht gingen de kandidaten Russisch roulette spelen. De kans was aanwezig dat ze jokers kregen, waarmee ze foute antwoorden uit de test ongedaan konden maken, maar ook mingeld óf twee rode schermen. De meest ongelukkige envelop van dit seizoen Wie is de Mol? kwam in handen van Merel Westrik. De RTL-nieuwslezeres leek daar de hele aflevering niet meer van bij te komen. Door haar gok moesten twee kandidaten de reis door Colombia afbreken om terug huiswaarts te keren. Om het nog pijnlijker voor haar te maken werd dat haar maatje Jamie Trenité. Wat overbleef was een gebroken Merel die getroost moest worden door haar mede-kandidaten.

Joker

Maar door het dubbele scherm moest er nog een kandidaat naar huis. Vlak voor de test had Nielson Rick Paul van Mulligen nog een joker in zijn handen gedrukt. Niet om tactische redenen, niet als wisselgeld, maar als teken van vriendschap. Allebei gingen ze in hun test daarna vol op hun hoofdverdachte: Jamie. Dat pakte voor Rick Paul desastreus uit. Hij moest naar huis. En ook Nielson was daarmee zijn vriend in het spel kwijt.



Volgende week gaat de zoektocht naar de Mol zijn laatste fase in voor de grote finale. Naast Nielson en Merel zitten ook nog actrice Sarah Chronis en documentairemaker Sinan Can in het spel. De finale is op 9 maart.



Met bijna 2,5 miljoen kijkers staat Wie is de Mol? fier bovenaan in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek. De top drie wordt gecompleteerd door twee andere programma's op NPO 1: Het Achtuurjournaal (2 miljoen kijkers) en Studio Sport Eredivisie (1,6 miljoen kijkers).