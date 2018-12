Merol scoort als een tierelier met vlijmscherpe kerstsingle: ‘Superchill’

Een hit scoren met een simpele video die is opgenomen in het plaatselijke tuincentrum. Hoe krijg je dat voor elkaar?

,,Mariah Carey heeft haar kerstsingle op 1 november uitgebracht, dus ik dacht echt dat ik met 7 december veel te laat was. Gelukkig is-ie meteen opgepakt en daar heb ik heel veel geluk mee gehad. Het is bizar! Een kerstsingle is kort houdbaar, dus ik ben superblij.”



Vertel!

,,Ik heb dit liedje gemaakt samen met beatproducer Teun de Kruijff en wij snappen allebei dat dit net zo goed een ontzettende flop had kunnen worden. Het was een hysterisch project waarin we op het laatste moment nog een kinderkoor toevoegden. De video hebben we een dag voordat het online ging nog gefilmd. De montage duurde een paar uur. Het was allemaal zo snel, snel. Dan verwacht je niet dat het zo goed opgepakt gaat worden. Ik dacht zelfs dat het te specifiek zou zijn. Dat mensen zouden denken: Dit is misschien jouw kerst, maar ik herken me er niet in. Maar het blijkt een feest van herkenning. Zo van: Mijn moeder zegt ook altijd ‘wat zijn we lekker uit’. Dat was ook precies de bedoeling. Ik wilde geen romantisch kerstliedje maken, maar juist de irritaties naar voren laten komen die we allemaal herkennen.’’



Misschien heeft je strakke kerstpakje ook het succes gestuwd?

Lachend: ,,Ik heb het online besteld en ze hadden alleen nog maar maat XS... Ik wilde een typisch kerstpakje en ik was blij toen het binnenkwam en zo lekker glom.’’



En je gaf je vriend acteur Dorian Bindels (bekend als rechercheur Daan Stern in Goede Tijden Slechte Tijden) een rolletje.

,,Ik zing over GTST, dus dat móest erin. Hij kwam een halfuurtje langs en vond dat hartstikke leuk. Hij heeft zich prima vermaakt in dat tuincentrum.’’