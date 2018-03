Met dit lied kan Waylon voor de winst gaan

Waylon heeft het beste voor het laatst bewaard. Zijn Thanks, but No Thanks komt dichtbij het gedroomde Songfestival-lied dat Waylons stem optimaal in de etalage plaatst. Hoe minder instrumentatie de zanger gebruikt, hoe meer indruk zijn vocale schuurpapier maakt.

Tekstueel blinkt deze gebroken-harten-ballade misschien niet uit in originele vondsten, maar dat geeft niet op het Songfestival. Als de tekst maar invoelbaar is en dat is dit relaas van een in de steek gelaten man zeker. Het refrein doet net een nootje te lang aan Bon Jovi’s Bed of Roses denken, maar verder heeft Waylon werkelijk een prachtsong gemaakt.

De vraag is uiteraard: maakt Waylon morgenavond bij De Wereld Draait Door inderdaad bekend dat hij met Thanks, but No Thanks naar Lissabon gaat? Ik hoop het. Het lied past uiteraard veel minder in het traditionele Songfestival-idioom dan het tot nu toe favoriete The World Can Wait. Dat laatste nummer is een prima popsong, maar geen Eurovisie-winnaar.

Met Thanks, but No Thanks kan Waylon, die aankondigde voor niets minder dan de eindzege naar Lissabon te reizen, werkelijk voor de winst gaan. Nadeeltje is dat vorig jaar ook al een van de huidige mode afwijkende song won, maar er bestaan geen wetten die zeggen dat dat niet twee keer op rij kan. Een sober lied als dit blijft makkelijker onbegrepen achter tussen de confetti, maar dat risico moet Waylon dan maar nemen. Op naar Lissabon.