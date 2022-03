Met dit liedje vertegenwoordigt S10 Nederland op het Songfestival

VideoZangeres S10 (Stien den Hollander) gaat naar het Eurovisie Songfestival met het nummer De Diepte . Dat is zojuist onthuld door Radio 2-dj Bart Arens en de zangeres zelf vanuit Koninklijk Theater Tuschinski in Amsterdam. ,,Het is een liefdesbrief aan je eigen verdriet.”

,,Ik ben wel een beetje emotioneel”, zei Den Hollander in tranen, meteen nadat ze het liedje voor het eerst had laten horen. ,,Het komt van ver, denk ik. Ik ben gewoon trots en doe het gewoon voor die Stien en voor alle mensen die op die plek zijn geweest. Dat raakt me nu heel erg. Omdat ik denk: het kan gewoon goed komen. Ik ben echt blij, had echt zin het met iedereen te delen.”

Het refrein snapt iedereen, concludeerde Arens, want daarin zingt ze ‘oehoe’ en ‘oehaa’. ,,Dat begrijpen mensen ook als ze de Nederlandse taal niet machtig zijn.”

De zangeres omschrijft het lied als ‘een liefdesbrief aan je eigen verdriet’. De Diepte is in samenwerking met Arno Krabman geschreven en geproduceerd. Krabman werkt ook veel met Suzan & Freek, Maan en Snelle. Hij is bijvoorbeeld de producer van Blijven Slapen. ,,Het is een ode aan het verdriet en de herinneringen die je met je meedraagt. Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die moeilijk zijn. Dat is iets wat we samen delen als mensen en ik hoop dat je je minder alleen voelt bij het luisteren van het liedje”, zegt S10, die volgens AvroTros ‘kroonprinses van de Nederlandse alternatieve pop’ is. De 21-jarige artiest maakt zeer persoonlijke liedjes, onder meer over haar ervaring met depressies en psychoses.

De eerste reacties op het nummer zijn eigenlijk alleen maar positief. Direct na de bekendmaking in Theater Tuschinski loopt Den Hollander de zaal in om eerst haar ouders en daarna de rest van haar familie en vrienden te omhelzen en iedereen te bedanken voor de complimenten. Het is duidelijk te zien dat ze in haar carrière -die overigens al op 16-jarige leeftijd begon- nog nooit zóveel aandacht heeft gehad. De zenuwen zijn aanwezig, maar trots overheerst vooral. Ze is opgelucht dat iedereen nu eindelijk naar haar nummer kan luisteren, maar S10 is vooral ook gewoon heel blij, en dat is duidelijk te zien aan de glimlach die de hele ochtend niet van haar gezicht verdwijnt.

Volledig scherm S10 neemt deel aan het Songfestival © AvroTros/Thijs Jansen

Afgelopen december werd bekend dat S10 met een liedje in het Nederlands ons land zou gaan vertegenwoordigen bij het Songfestival in Turijn. Over het nummer werd nog zeer geheimzinnig gedaan, maar het selectiecomité liet wel weten dat het juist het liedje was dat de doorslag gaf. ,,We zijn net als toen met Duncan Laurence echt voor de song gegaan. Vroeger kozen we met bijvoorbeeld Anouk en Waylon echt voor een artiest en dan werd er al dan niet in overleg een song geselecteerd. Maar we zijn doorgegaan op de weg die we ingeslagen zijn met Arcade”, zei Cornald Maas.

Eerder deze week lichtte de zangeres al een tipje van de sluier op van het nummer dat tot vandaag geheim bleef. In een videoclip zonder muziek gaf ze al iets van de sfeer mee. Zo was te zien hoe ze haar koelkast leeg raust. Casual gekleed trok ze de hele inhoud hardhandig naar buiten, ondertussen aangevuurd door een regisseur: ‘Harder! Harder!’.

Droevig liedje

Gisteren kwam er een reactievideo online van bekende oud-deelnemers, die alvast het liedje mochten beluisteren. ,,Ik ben gek op droevige liedjes en dit is zeker een goed verdrietig nummer’’, zei Jeangu Macrooy. De artiesten vinden de stem van S10 prachtig, waarmee ze in het refrein volgens hen een soort lang neuriënd geluid maakt. Grieks-Utrechtse Stefania Liberakakis, die vorig jaar tiende werd voor Griekenland, zwijmelt over die stem en concludeert: ,,Het is een heel goed lied voor het songfestival.’’ Ook de Nederlandstalige tekst is mooi, vindt winnaar van 2019 Duncan Laurence. ,,Ik hoop dat mensen als een gek de tekst gaan googelen’’, zegt hij. ,,Want die is erg mooi.’’

Het Eurovisie Songfestival vindt plaats van 10 tot en met 14 mei in Turijn. S10 is in Italië aan de beurt in de eerste halve finale, op dinsdag 10 mei.