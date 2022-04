‘Met een goede act kan S10 in top drie van het songfestival eindigen’

Uiteraard komt de inzending van S10 aan bod. Wat zijn de kansen voor de pas 21-jarige zangeres op het liedjesfestijn in Turijn? De act lijkt allesbepalend. Ze maakte al indruk met haar optredens bij de tv-shows Matthijs gaat door en De Avondshow met Arjen Lubach. ,,Met een goede act kan S10 in de top drie van het songfestival eindigen.”



Ook wordt er stilgestaan bij de reden waarom het muziekspektakel plaatsvindt in Italië. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de overwinning van de rockers van Måneskin vorig jaar. Bij de editie van 2022 gaat het land voor een gevoeligere inzending en dat bezorgt het ene panellid kippenvel op de verkeerde manier, terwijl het andere panellid juist geraakt wordt door de hoge zangpartijen.



Het panel bestaat anders dan in de reguliere podcastafleveringen uit songfestivalverslaggever Alexander van Eenennaam en mediaverslaggever en songfestivalfanaat Mark den Blanken. Presentatie is nog altijd in handen van Manuel Venderbos.



Alexander en Mark delen ieder hun persoonlijke top drie. Er worden copycats onder de huidige inzendingen gespot. Daarnaast nog enkele eervolle vermeldingen en tips, maar ook worden de takkeherrie, folklore en slechte slogans die op het Eurovisie-podium te horen zullen zijn besproken. Tot slot wordt er ook nog een winnaar gekozen. Welk land volgt Italië op?



In de week van het songfestival zijn we er met drie specials op maandag, woensdag en vrijdag. Daarin blikken we op maandag vooruit en op woensdag en vrijdag terug op de halve finales. Bij die laatste twee afleveringen is er een gastoptreden van tv-columniste Angela de Jong. Nee, ze gaat niet zingen, maar wel haar licht laten schijnen over de halve finales.



Lees alles over het songfestival via ad.nl/songfestival.