Met een lach en een traan neemt Elton John afscheid van Brits publiek met ‘legendarisch concert’

Als Elton John, gekleed in een gouden pak, het podium op loopt, houden mensen hun adem in. Hij oogt wat stram, zal hij het optreden op een van de grootste en bekendste festivals ter wereld tot een goed einde brengen? Maar als de Brit achter zijn piano plaatsneemt, is bij de eerste noot van Pinball Wizzard (het nummer van de musical Tommy van The Who, red.) alle zorg verdwenen.

,,Het is een bijzondere en speciale avond voor me”, zegt Elton tegen het publiek. Algemeen wordt aangenomen dat het optreden op Glastonbury zijn laatste show in Engeland is - hij zou na deze tournee, die op 8 juli in Stockholm eindigt, met pensioen gaan. Maar hij zaait zondagavond verwarring. ,,Dit is mogelijk mijn laatste optreden in Engeland. Dus ik moet mijn best doen. Jullie staan hier al zo lang.”

Tijdens het optreden rijgt Elton zijn hits aan elkaar, met hier en daar een gastoptreden. De eerste gast die Elton op het podium haalt is Jacob Lusk van de Britse band Gabriels. Hij brengt met een gospelkoor Are you ready for love? ten gehore. Elton vertelt dat hij Fatboy Slim dankbaar is dat hij het nummer nieuw leven in had geblazen. De Amerikaan Stephen Sanchez (20) was de tweede gast. Samen spelen ze Untill I found you, het nummer waarmee Sanchez doorbrak. Met Rina Sawayama zingt hij het duet dat hij in de jaren 70 met Kiki Dee zong: Don’t go breaking my heart. Ook komt Brandon Flowers, de zanger van The Killers, op het podium, met wie John zijn klassieker Tiny dancer zingt.

Over de vier gasten werd de afgelopen tijd veel gespeculeerd. Gedacht werd aan Dua Lipa en Britney Spears, zangeressen waarmee Elton recentelijk heeft samengewerkt. Maar liefhebbers van die zangeressen hadden pech: als Elton Cold heart inzet, de hit die hij met Dua Lipa had, vraagt hij het publiek de zangpartij van de zangeres te zingen. Dat doen de aanwezigen vol overgave, net zoals ze bijna alle nummers woord voor woord meezingen.

Muzikale hattrick

Na een show van zo’n twee uur sluit de zanger af met wat een muzikale hattrick genoemd kan worden: na een swingende I’m still standing, eert hij in een emotionele Don’t let the sun go down on me zijn overleden vriend George Michael, die zondag 60 zou zijn geworden, en eindigt met Rocket man. Glastonbury staat dan in vuur en vlam - letterlijk ook, als de lucht boven het festival gekleurd wordt door vuurwerk.

Fans op het veld, en het publiek dat het het concert thuis via BBC volgt, reageren uitzinnig. Ze noemen het een ‘legendarisch optreden', ‘iconisch’ en ‘fenomenaal’ (lees meer onderaan). ‘Wat een manier om afscheid te nemen’, schrijft iemand. Op beelden van de BBC is te zien dat Paul McCartney, vorig jaar nog headliner op Glastonbury, ook geniet van het concert van zijn muzikale collega.

De fans staan niet alleen: het toonaangevende muziekblad Rolling Stone komt superlatieven te kort. ‘Elton John leverde een spectaculaire carrière-overspannende set af die duizenden eraan herinnerde waarom hij een van de ware grootheden van de Britse muziek is’, schrijft het tijdschrift. En: Het was het perfecte einde van een van de beste headlinesets aller tijden op Glastonbury. Als dit echt het einde was van Elton Johns optredens in het Verenigd Koninkrijk, dan gaat hij op een geweldig hoogtepunt. Zijn stem - schijnbaar onaangetast door de tand des tijds - en ongeëvenaarde talent, stralen nog steeds even helder als altijd’.

Het Britse muziektijdschrift NME is eveneens onder de indruk. ‘Het aanwezige publiek is van alle leeftijden, waarbij de jongsten nog harder zingen dan de oudsten, om een simpele reden: Eltons muziek is tijdloos en reist door de tijd. Hij brengt hit na hit, zonder pauze’, schrijft de recensent, die concludeert dat er geen betere setlist mogelijk is.

‘Rockgeschiedenis in wording’

De Britse krant The Guardian geeft zonder twijfel vijf sterren. ‘Hij bespeelt het publiek als een echte showman - hij laat zelfs zijn spierballen rollen bij Saturday night’s alright for fighting - en kijkt terecht tevreden als de tienduizenden mensen door het lint gaan. Zijn doorgewinterde band slaagt er op de een of andere manier in om diep en funky te zijn en toch volkomen gewichtloos te klinken, waardoor deze geweldige nummers tussen de vlaggen van het Pyramid-podium zweven.’



De krant concludeert dat het rockgeschiedenis in wording is. ‘Maar het voelt ook niet als het einde: Elton John, die tijdperken doorkruist, voelt als eeuwig’.

