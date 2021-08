Met het overlijden van Charlie Watts valt de hartslag van de Stones stil

Terugkeer Denkend aan Holland goed voor 1,5 miljoen kijkers

24 augustus Het gloednieuwe seizoen van Denkend aan Holland is gisteravond direct van start gegaan met maar liefst 1.470.000 kijkers. Dat meldt Stichting KijkOnderzoek. In het NPO-programma varen André van Duin en Janny van der Heijden door Nederland om de mooiste plekjes te laten zien. ‘Dan kijk je naar #DenkendAanHolland van Omroep MAX en dan is het net alsof de wereld weer even een beetje normaal is. Wat een heerlijke televisie’, schrijft een Twitterende kijker.