Meteen kijkcijferrecord voor start Wie is de mol?

Gwyneth Paltrow verkoopt kaars die naar haar vagina ruikt en mensen staan massaal in de rij

8:37 Dat Gwyneth Paltrow (47) met haar lifestylebedrijf Goop regelmatig bedenkelijke producten op de markt brengt, is bekend. Toch weet de actrice iedereen weer te verbazen door een kaars te introduceren met de beeldende naam ‘This Smells Like My Vagina’. Hoewel één kaars zo'n 67,50 euro kost, was de volledige voorraad na amper één uur al uitverkocht.