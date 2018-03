Metoo? Katy Perry geeft Idols-kandidaat ongevraagd eerste kus

Boze kijkers vragen zich af wat er gebeurd was als niet zangeres Katy Perry maar een mannelijk jurylid een vrouwelijke kandidaat ongevraagd had gezoend. Volgens The New York Times lijken de makers van American Idol zich niet helemaal bewust van hoe gevoelig zulke acties liggen in het #metoo-tijdperk. Het clipje met de eerste kus wordt door de talentenjacht volop gebruikt in reclames.



Daarop is te zien hoe Glaze met een gitaar naar de jury loopt, voorafgaand aan zijn optreden. Hij vertelt over zijn werk als kassamedewerker, vooral over de leuke meisjes die hij zo ontmoet. Op de vraag van de jury of hij weleens een meisje heeft gekust antwoordt hij: ,,Ik heb nog nooit een vriendin gehad en ik kan geen meisje zoenen zonder een relatie met haar te hebben.”