Mevrouw Stemband duikt op in Het jachtseizoen: ‘De derde ronde!’

Waar het in Het jachtseizoen normaal gesproken draait om het ontvluchten van het team van StukTV, waren het gisteravond niet Hélène Hendriks en Anouk die de show wisten te stelen, maar Mevrouw Stemband. Zij dook voor het oog van 504.000 kijkers plotseling op in het programma om haar nichtje Anouk een helpende hand te bieden. ‘De derde ronde’, riep Hendriks uit voor de camera’s.

Het was gisteren de beurt aan voormalig voetbalster Anouk Hoogendijk en presentatrice Hélène Hendriks om op de vlucht te slaan voor de mannen van StukTV. Het doel? Vier uur lang uit handen blijven van de heren, die enkele minuten na de ontsnapping van Hoogendijk en Hendriks de achtervolg inzetten.

De dames startten in de koepelgevangenis in Breda, waarna ze een lift wisten te regelen naar het vliegveld van de stad. Hun vluchtpogingen wierpen vruchten af, want de mannen van StukTV moesten grote moeite doen om Hoogendijk en Hendriks in het vizier te krijgen. Maar op het moment dat de presentatoren eindelijk door dachten te hebben waar de twee zich bevonden, stond er een wagen voor ze klaar met niemand minder dan Mevrouw Stemband, bekend van De grote meneer Kaktus show.

Volledig scherm Anouk Hoogendijk met haar tante Mevrouw Stemband. © SBS6

Mevrouw Stemband, die eigenlijk Annemiek Hoogendijk heet, is namelijk de tante van Anouk en wilde haar vluchtende nichtje graag uit de brand helpen. ,,Ik heb goed nieuws: ik ken iemand die een snelle boot heeft. Daar gaan we nu dan meteen heen”, luidde het plan van Mevrouw Stemband. Dat klonk Hoogendijk en Hendriks goed in de oren. De mannen van StukTV baalden ondertussen als een stekker, want de dames hadden hun ‘offline-button’ ingezet, waardoor hun locatie tijdelijk niet zichtbaar was. ,,Ze hebben ons gezien. Ga terug! Dit méén je niet”, riepen de heren gefrustreerd uit.

Ondertussen smeedde Anouk Hoogendijk nog een plannetje: ze wilde een tussenstop maken bij de B&B van haar bekende tante, zodat het drietal van StukTV op het verkeerde been zou worden gezet. Daar greep Anouk gelijk de kans om Mevrouw Stemband nog even in het zonnetje te zetten. ,,Misschien kennen jullie haar nog wel...”, begon Anouk, waarna Hendriks zich de bekende kreet ‘de derde ronde’ liet ontvallen.

Hoogendijk en Hendriks bleken de mannen van StukTV uiteindelijk te slim af te zijn en wonnen de strijd. Tot grote teleurstelling van team StukTV. ,,Ik ben echt over de zeik jongen, ze hebben ons echt om de tuin geleid”, verzuchtte Giel.

Bekijk hieronder onze video’s op het gebied van Show & Entertainment: