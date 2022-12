Mia Nicolai en Dion Cooper naar Eurovision in Concert

recensies Vier sterren voor de Nederland­se balletfilm Piece Of My Heart en het grimmige R.M.N.

Onze filmredactie maakt je wegwijs in het actuele aanbod. Wat moet je gezien hebben en waarom? Naast de eerder verschenen recensie van de romantische kannibalenfilm Bones and All, verschijnen morgen in de bioscoop ook de Nederlandse balletfilm Piece of My Heart en R.M.N. over sluimerend racisme in Transsylvanië.

30 november