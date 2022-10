Michael Bublé kondigt eerste tour in vier jaar door VK aan

BTS na vier maanden pauze weer terug op podium

De Zuid-Koreaanse band BTS heeft vandaag weer als groep opgetreden nadat de leden vier maanden geleden hadden aangekondigd een pauze in te lassen. De bijna twee uur durende liveshow in Busan vond plaats in het kader van het bid van Zuid-Korea om de Wereldtentoonstelling in 2030 te organiseren.

15 oktober