Michael Bublé viel flauw toen hij hoorde dat zoontje kankervrij is

videoDe Canadese crooner Michael Bublé (41) heeft bij hoge uitzondering iets meer verteld over zijn zoontje Noah die de afgelopen twee jaar werd behandeld voor kwaadaardige leverkanker. In het programma Carpool Karaoke benadrukte de zanger in tranen door een hel te zijn gegaan. ,,Mijn leven stopte na die slechte diagnose.”

Volgens Bublé, die getrouwd is met het Argentijns model Luisana Lopilato (31), is het nog steeds uiterst pijnlijk en moeilijk om te praten over wat zijn gezin twee jaar geleden overkwam. Hij vraagt zich af waar hij de kracht vandaan haalde om, met op de achtergrond een doodziek kind, door te gaan met zijn leven. ,,We hebben de afgelopen jaren van dag tot dag geleefd.”

De kleine Noah (5) werd ziek toen hij drie jaar oud was. Na de diagnose leverkanker volgde een operatie en aansluitend chemotherapie en andere behandelingen. Bublé stopte per direct met optreden om zijn zoontje en gezin bij te kunnen staan. Met Lopilato heeft hij ook nog zoontje Elias (2) en dochtertje Vida (drie maanden). ,,Ik moest er echt voor ze zijn”, aldus Bublé die recent weer voor de eerste keer een concert gaf.

Na alle behandelingen kreeg de Haven’t Met You Yet-zanger recent te horen dat Noah kankervrij is en dat de kans dat ze ziekte ooit terugkomt bijna nul is. ,,Toen de artsen zeiden dat hij in orde is, viel ik letterlijk om en moest mijn vrouw me oprapen. Ik ben al die tijd sterk geweest, maar dit mooie nieuws kon ik gewoon niet aan’, verteld de openhartige vocalist aan presentator James Corden. Hij deed gelijk een oproep aan iedereen te doneren voor meer onderzoek naar kanker. ,,Ik weet hoe waanzinnig het is als zo'n ziekte kan worden genezen.”

De prognose van een tumor in de lever van een kind is doorgaans gunstig. Vaak is de tumor na diagnose te groot om weggehaald te kunnen worden, dus volgt er een chemokuur in een poging de tumor te doen slinken. Daarna kan de tumor meestal verwijderd worden.

In het ergste geval moet het patiëntje een levertransplantatie ondergaan, maar kinderen doorstaan zo’n ingreep vaak prima. Wel loopt het kind altijd het risico dat de nieuwe lever wordt afgestoten, dus zit hij of zij voor de rest van het leven aan de medicijnen om afstoting te voorkomen. De zoon van Bublé onderging geen transplantatie.

Michael Bublé