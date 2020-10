Michael C. Hall terug als Dexter in miniserie

Dexter-vertolker Michael C. Hall keer daarvoor terug in zijn rol als de forensisch onderzoeker gespecialiseerd in het analyseren van bloedspatten, die in zijn vrije tijd graag moordenaars om het leven brengt. De serie was acht seizoenen lang te zien en stopte in 2013 met een vrij open einde. Er werd dan ook al vrij snel gespeculeerd dat Dexter ooit terug zou keren, maar de makers hebben altijd gezegd dat pas te willen doen als er een creatief genoeg idee was voor een nieuwe serie.