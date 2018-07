Michael rijdt 'als een gek' naar Den Haag en Bridget heeft koele date

Zomertip van Bridget Maasland: zoek de koele lucht van de bioscoopzaal op. In haar geval met goed gezelschap, zoonlief Mees wilde graag naar de animatiefilm Hotel Transsylvanië 3.

Wij hebben het goed bekeken. Lekker in de airco naar de bios! #transylvanien3 #bioscoop #ajaxkamp #deheleweekbuitenaanhetvoetballen #bijkomen Een foto die is geplaatst door null (@bridgetmaasland) op 25 Jul 2018 om 7:03 PDT

Michael van der Plas heeft de hele nacht doorgereden om vanuit Spanje vandaag aan te komen in Den Haag en daar zijn kinderen op te vangen. Zijn ex-vrouw Samantha de Jong (Barbie) verblijft in het ziekenhuis nadat ze gisteren uit het raam van haar huis viel. Het is nog onbekend hoe het met haar gaat.

Nog maar even Dan ben ik in het Haagse. Wat een rit gek niet geslapen niks 2300 km Iedereen zo Ja waarom pak je geen vliegtuig mooi alles zat vol dus dan maar de auto en wereldrecord redbull drinken nu #boermetkiespijn Een foto die is geplaatst door null (@michaelvanderplas) op 25 Jul 2018 om 6:00 PDT

Nog een paar uurtjes Update: we zijn ergens in Frankrijk nu, effe break, heel de nacht doorgereden, let niet op mijn wallen, paar uurtjes nog en dan ben ik bij mijn kinderen en kan het grote geregel gaan beginnen. Groeten Mike en Naomi Een foto die is geplaatst door null (@michaelvanderplas) op 25 Jul 2018 om 6:40 PDT

Yolanthe Sneijder-Cabau heeft best onopvallend geposeerd in een rode outfit tegen een achtergrond van vrijwel dezelfde kleur.

It’s all about red.. ❤️ Een foto die is geplaatst door null (@yolanthecabau) op 25 Jul 2018 om 5:13 PDT

Irem, de 18-jarige dochter van killerbodymotivator Fajah Lourens, is ook aan het vloggen geslagen. In haar laatste filmpje vertelt ze honderduit over haar diploma-uitreiking en de klitten in haar haren. Irem opvoeden valt Fajah regelmatig zwaar. ,,,Ik weet gewoon niet goed meer hoe ik haar gemotiveerd krijg'', vertelt ze Mamaplaats.

De kinderen van schrijfster Susan Smit likten hun vingers en lippen af tijdens een zomers ontbijtje buiten de deur.

In de categorie Klein Burgerlijk Geluk: lunchen met je kinderen. #zomervakantie2018 Een foto die is geplaatst door null (@susansmitinstagram) op 25 Jul 2018 om 4:34 PDT

Binkie, het hondje van Wendy van Dijk en Erland Galjaard, moest bij de beveiliging op Schiphol kennelijk door de röntgenscanner worden gehaald. Of ging het hier om een geintje?

Binkie mee. ✅ fijne vakantie allemaal! Een foto die is geplaatst door null (@wendyvandijk3) op 25 Jul 2018 om 4:24 PDT

Rapper Yesser Roshdy (Yes-R) en zijn levenspartner lieten vanmorgen in Marokko een riant ontbijtje aanrukken.

Breakfast in Marocco 🇲🇦❤️GoodMorning!! Een foto die is geplaatst door null (@yesr) op 25 Jul 2018 om 2:41 PDT

Gijs Staverman brengt de hitte die Nederland teistert onder de aandacht met een reusachtige opblaasdonut.

Nu nog op zoek naar water :) #zomer #2018 #radio #gijs2punt0 #lunch #warm #hitteplan Een foto die is geplaatst door null (@) op 25 Jul 2018 om 2:22 PDT

Zanger-acteur Charly Luske vindt dat hij van opzij wel heel erg op een van zijn zoons lijkt. Luske heeft samen met zijn vrouw Tanja Jess zoons Billy (15) en Bobby (10).

Who’s kid could this be... ??🙄🤷🏼‍♂️🤪😂👌🏼. 👶🏼—> 👦🏼—-> 👱🏼‍♂️ #so #proud #myboy Een foto die is geplaatst door null (@charlyluske) op 25 Jul 2018 om 2:59 PDT

Monique Westenberg, de vriendin van zanger André Hazes, maakte een aandoenlijk videootje van hun zoontje, dat bij het zwembad graag naar badderende vogels of 'pokpoks' kijkt.

André is gek op vogeltjes en noemt alles met vleugeltjes “pokpok”. Iedere ochtend wassen de vogeltjes zich in het zwembad en kijkt hij toe 😍 Een foto die is geplaatst door null (@moniquenoell) op 25 Jul 2018 om 2:42 PDT

Schrijfster Daphne Deckers houdt vandaag een fitnessbal met een diameter van 75 centimeter omhoog.

The only way is up 😃 #alleballenindelucht Een foto die is geplaatst door null (@daphne_deckers) op 25 Jul 2018 om 1:50 PDT

Voormalig webcamgirl en pornoactrice Bobbi Eden toont vol trots haar nieuwe 'sexy' schoenen annex gemaksstappers.

Love my Boston @birkenstocknederland and my leopard pants from @kimmys_boutique_badhoevedorp 🐆 Een foto die is geplaatst door null (@bobbieden) op 25 Jul 2018 om 1:46 PDT

Luca (19), de oudste zoon van Marco en Leontine Borsato, heeft vandaag zijn rijbewijs gehaald. En natuurlijk brengen zijn ouders dat even onder de aandacht van Nederland. Het stel heeft ook nog zoon Senna (16) en dochter Jada (15).

Zoon lief heeft zijn rijbewijs gehaalden en ik merk dat ik ook zelf toch stiekem heel trots ben op deze boy! Mooi moment @luca_borsato gefeliciteerd buddy! 😍#trots nu #vakantie Een foto die is geplaatst door null (@borsato) op 25 Jul 2018 om 0:36 PDT

Musicalactrice Antje Monteiro geniet met volle teugen van het azuurblauwe water voor de kust van Kroatië.

O o kroatie wat ben je mooi! 😍 #vakantie #zon #azuurblauwezee #zodichtbij #club #natuur #happyme Een foto die is geplaatst door null (@antjemonteiro) op 25 Jul 2018 om 2:07 PDT

Actrice Anne-Marie Jung had op haar vakantieadres een kennelijk boeiende conversatie met wat zijn noemt een eenhoorn.

Maar als ik wat terugzeg vinden ze me meteen #bijdehand. #eenhoorns #unicorns #specialedieren Een foto die is geplaatst door null (@annemariemetstreepje) op 25 Jul 2018 om 2:23 PDT

Tammy, het vrolijke keffertje van singer-songwriter Douwe Bob, heeft nu ook een eigen Instagram-account. Vanmorgen had het viervoetertje al ruim duizend volgers.

Tammy heeft een insta! 🙀🙀🙀@tammytheblammy #volgvooravontuur Een foto die is geplaatst door null (@douwebob) op 24 Jul 2018 om 23:47 PDT

De Nederlandse couturier Mart Visser is in zijn Franse atelier druk bezig met nieuwe kunstwerken voor een toekomstige tentoonstelling.

Atelier Tourrettes sur Loup, exhibition in making @martvisser.artwork #summer #hotdays #artist #atelier #france #creating #martvisserartwork #martvisser #painting #faces Een foto die is geplaatst door null (@martvissernl) op 24 Jul 2018 om 23:02 PDT

Zangeres Hind Laroussi verblijft al maanden in de VS om te werken aan nieuw materiaal. Vandaag gaf ze een kort voorproefje van wat de wereld te wachten staat.

Talkshowpresentator Jeroen Pauw is al aardig ver met het lezen van de biografie over golfer Tiger Woods, die meermaals in opspraak raakte wegens buitenechtelijke avontuurtjes.

#tigertime #tigerwoods #biography Een foto die is geplaatst door null (@pauwjeroen) op 24 Jul 2018 om 18:39 PDT

Jeroen van der Boom zet de eigenaar van zijn favoriete strandtent in de Spaanse kustplaats Marbella eens lekker in het spreekwoordelijke zonnetje.

Onze favoriete beachclub @mistral_beach_marbella #fun #relax #marbella @danyvdboom #genieten☀️ Een foto die is geplaatst door null (@jvdboom) op 25 Jul 2018 om 3:05 PDT

Zangeres Rachel Kramer heeft zichzelf vanmorgen op een zachte patchwork sprei gedrapeerd.