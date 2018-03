Michael van der Plas: Ik denk dat we gaan verhuizen

Brad Pitt én Leonardo DiCaprio in film Tarantino

17:49 Topregisseur Quentin Tarantino (54) heeft twee wereldsterren voor zijn nieuwe film weten te strikken. Publiekslievelingen Brad Pitt (54) en Leonardo DiCaprio (43) zullen beiden te zien zijn in Once Upon a Time in Hollywood. Tarantino werkte maar liefst vijf jaar lang aan het script van zijn negende film.