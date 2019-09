Michael van Gerwen wordt volgend jaar weer vader

Michael en Daphne stapten vijf jaar geleden in het huwelijksbootje. Na wisselende resultaten bij dartwedstrijden werd onlangs gespeculeerd dat het stel in een huwelijkscrisis zou zitten. Dat was volgens Daphne echter ‘absoluut niet het geval’, vertelde ze aan Story.



Ook Micheal ging in op de speculaties en vertelde dat de twee in een moeilijke tijd zaten en moeilijk zwanger konden worden. ,,Ons dochtertje Zoë is er ook niet zomaar gekomen, we gaan nu door een soortgelijke fase. We willen heel graag nog een kindje en zitten in een medisch traject. Mensen denken vaak dat een kind krijgen iets vanzelfsprekends is, maar dat is het niet. Daarbij is het natuurlijk ook lastig dat ik vaak weg ben.”



Van Gerwen werd wereldkampioen in 2014, 2017 en 2019 en is al jaren de beste darter ter wereld.