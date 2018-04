Michiel Huisman sluit rol in Nederlandse film niet uit

'Gordon bedreigde jonge arts met mes en sloeg hem in het gezicht'

14:49 Gordon (49) was eerder dit jaar zó teleurgesteld dat zijn vermeende relatie met arts in opleiding Kevin B. toch niet levensvatbaar bleek, dat hij de jongeman onder invloed van drank en met een mes in zijn hand in het gezicht sloeg. Dat bleek vanmorgen tijdens het kort geding dat B. had aangespannen tegen de entertainer.