Mick Fleetwood verliest restaurant door bosbranden op Hawaï

Mick Fleetwood, de oprichter van de band Fleetwood Mac, is zijn restaurant verloren door de bosbranden die het eiland Maui teisteren. De 76-jarige zanger deelde op Instagram een foto van zijn gewezen etablissement Fleetwood’s dat hij in 2012 opende op Hawaï.

‘Maui en de stad Lahaina zijn al decennia mijn thuis en mijn vrienden’, schrijft Fleetwood. ‘Dit is een vreselijke bladzijde in de geschiedenis van Maui. Veel inwoners hebben vreselijke verliezen geleden.’

De zanger meldt dat zijn restaurant in vlammen is opgegaan. ‘De hoogste prioriteit heeft nu de veiligheid van onze medewerkers’, voegt hij daar aan toe. ‘Ik en mijn familie sturen veel gedachten en gebeden naar de mensen van Maui. We blijven de gemeenschap steunen, ook in de dagen, maanden, jaren die hierna komen.’

‘Dit maakt me kapot ... Een magische gemeenschap die ik ooit thuis noemde’, laat acteur Jeremy Renner weten. Ook acteur Jason Momoa, die geboren en getogen is op Hawaï, leeft mee met de inwoners, laat de Aquaman-ster weten via Instagram.

‘We zijn kapot en gebroken door alle vrienden op Maui die lijden onder de dodelijke bosbranden’, laat Momoa weten. Hij plaatst een aantal foto’s en video’s van de non-profitorganisatie Aina Momona, die zich inzet voor de lokale bevolking op het eiland. Hij repost ook berichten waarin Aina Momona oproept om geld te doneren voor de slachtoffers van de branden.

‘Families op het eiland moesten in allerijl weg uit hun huizen’, schrijft de Hollywood-ster. ‘Zij hadden vaak alleen de kleren bij zich die zij aan hadden. We blijven gebeden en steun sturen.’

Inmiddels zijn er meer dan vijftig dodelijke slachtoffers te betreuren als gevolg van de natuurbranden. President Joe Biden heeft de noodtoestand uitgeroepen in het getroffen gebied op het eiland Maui. Hierdoor komt er meer federaal geld vrij om hulp te bieden aan het gebied.

