Mickey Mouse blaast 90 kaarsjes uit: dit is hoe Walt Disney hem bedacht

Mickey is eigenlijk ontstaan uit een dispuut tussen Walt en een van zijn distributeurs, vertelt Becky Cline, de archivaris van The Walt Disney Company. ,,Walt had een personage gecreëerd dat Oswald the Lucky Rabbit heette. Oswald was enorm populair maar in 1927 kreeg Walt een meningsverschil met zijn zakenpartner over het budget voor de cartoons. Toen is het bedrijf de rechten op Oswald kwijtgeraakt.’’

Disney stapte teleurgesteld op de trein van New York terug naar Californië. ,,Onderweg bedacht hij een muis en toen hij weer in Los Angeles was ging hij met zijn vriend en beste animator Ub Iwerks aan de slag. Samen kwamen ze op Mickey Mouse.’’

Steamboat Willie

In datzelfde jaar bracht filmstudio Warner Bros The Jazz Singer uit, de eerste film met geluid, en dat inspireerde Walt. ,,Hij wist meteen dat hij dat ook wilde voor Mickey.’’ Twee eerdere cartoons met de muis vonden geen distributeur, maar toen Walt en Ub een film speciaal maakte om het effect te laten zien van gesynchroniseerd geluid, waarbij de kijker hoort wat hij ziet, lukte het wel om Mickey naar het witte doek te krijgen. Die film, Steamboat Willie, wordt dan ook gezien als de geboorte van Mickey en Minnie Mouse.

De verjaardagen van Mickey en Minnie zijn in de VS al gevierd met een televisiespecial met onder meer Kristen Bell, John Stamos en Sarah Hyland. In Amsterdam hielden kunstenaars van het creatieve platform MOAM al een popuptentoonstelling en in New York opende Sarah Jessica Parker vorige week de expo Mickey True Original, met werken van onder meer Keith Haring en Kenny Scharf.

Een bijzondere verjaardagsfestiviteit voor Cline was het nieuwe staatsieportret dat Mickey kreeg van Disney. De eerste twee officiële portretten, uit 1953 en 1978, hangen bij haar in het kantoor. ,,Die schilderijen zijn bijzonder voor mij. Het was nog een idee van Walt, en daarnaast vind ik het mooi om te zien hoe Mickey door de jaren heen verandert, maar mij toch altijd blijft aanspreken.’’