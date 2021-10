Middagshow Jurgen van den Burg gaat Villa VdB heten

Koningin Elizabeth virtueel weer aan het werk na ziekenhuis­op­na­me

26 oktober De Britse koningin Elizabeth heeft via internet audiëntie verleend vanuit haar kasteel Windsor bij Londen. Na haar ziekenhuisopname vorige week is het de eerste keer dat de 95-jarige vorstin weer openbaar bezig is, melden Britse media over de virtuele ontmoetingen.