Mijlpaal voor Mocro Maffia: al vijftig miljoen streams

De serie Mocro Maffia tikt vandaag de 50 miljoen streams aan in Nederland, laat Videoland weten. Een mijlpaal waarop RTL-directeur Peter van der Vorst ‘ongelooflijk trots’ is.

Het eerste seizoen van de Videoland-serie verscheen in oktober 2018 en is inmiddels in acht landen te zien, waaronder Frankrijk, Duitsland, Japan, Indonesië en België. Het derde seizoen won een Gouden Kalf voor Beste Dramaserie en werd genomineerd voor een Gouden Televizier-Ring. Het vierde seizoen van Mocro Maffia is op dit moment te zien bij de streamingsdienst. Morgen verschijnt de één na laatste aflevering.

,,We zijn ongelooflijk trots op deze mijlpaal van 50 miljoen streams. Mocro Maffia is vanaf het allereerste begin een hit en trekt ieder seizoen meer kijkers dan het seizoen ervoor. Een groot compliment aan de makers van de serie die de lat steeds weer hoger leggen voor zichzelf”, zegt RTL-directeur Peter van der Vorst. De streamingdienst van RTL werkt intussen aan nieuw Nederlands drama, zoals de thrillerserie Sleepers met Robert de Hoog en de serie over het leven van Koningin Máxima.

Climax

De aflevering van Morco Maffia die morgen verschijnt, speelt zich bijna volledig op één locatie af. ,,Een ander soort aflevering dan de kijkers van ons gewend zijn, maar we vinden het belangrijk dit verhaal te vertellen en te laten zien hoe heftig de criminaliteit is, er geen ontsnappen aan is als je er eenmaal in zit en het een wereld is die alleen maar verliezers kent”, aldus showrunner Achmed Akkabi.

