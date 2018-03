Mijn vechtrobot is de allergrootste

video Filmidool John Boyega: Star Wars veranderde mijn leven

11:00 Zijn rol in de nieuwe serie Star Wars-films maakte van John Boyega een filmidool. Inmiddels is de 26-jarige acteur ook in staat om kostbare films als Pacific Rim Uprising te produceren. ,,Ik ben altijd liefhebber geweest van fantastische rampenfilms.’’