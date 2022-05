Milde keuring Doctor Strange 2 leidt tot boze reacties

Maar op sociale media menen boze ouders dat het heel vreemd is dat deze in hun ogen enge film zo’n milde kwalificatie heeft gekregen. Er zouden veel beelden in de film zitten die absoluut niet geschikt zouden zijn voor te jonge kinderen.



Multiverse of madness is de tweede film die expliciet draait om het personage Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Hij moet in de film een meisje proberen te beschermen dat de macht heeft zich tussen verschillende multiverses of alternatieve werelden te verplaatsen. De film is gemaakt door regisseur Sam Raimi. De gelauwerde filmer maakte eerder drie Spider-Man-delen, maar werd bekend met de iconische horrorreeks Evil dead. Ook maakte hij de succesvolle horrorfilm Drag me to hell.