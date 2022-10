Miljoen kijkers zien geëmotioneerde Natasja Gibbs stoppen in Kamp van Koningsbrugge

Natasja Gibbs (43) was gisteravond de derde afvaller in Kamp van Koningsbrugge . Ruim 1 miljoen kijkers zagen hoe Gibbs veel te hoge eisen aan zichzelf stelt. ,,Ik wil van dat gezeik af. Ik ben degene die mezelf in de weg zit.’’

Waar Gibbs zichzelf aan het begin van de aflevering nog kon complimenteren om haar deelname aan het programma, blijkt later dat dat best moeilijk voor haar is. ,,Het is de manier waarop ik ben opgevoed,’’ vertelt ze. ,,Ik weet niet anders dan dat ik niet voldoe aan een bepaalde maatstaf en dat het niet altijd goed genoeg is.’’

Ze vervolgt dat ze als kind een ‘vrij gewelddadige’ opvoeding heeft gehad. ,,Dat vormt je enorm. Dat zorgt ervoor dat je altijd op je hoede bent, dus ik begrijp diep van binnen wel waar die onzekerheid vandaan komt.” Tijdens de opdrachten is die twijfel niet te zien, merken de instructeurs op. ,,Aan de motivatie ligt het niet, ze is een echte doorzetter.”

Boos

Toch besluiten de instructeurs later met Gibbs te gaan praten omdat ze merken dat de training haar zwaar valt. ,,Ik wil van dat gezeik af, m’n eigen gezeik. Ik ben degene die mezelf in de weg zit,’’ legt ze uit. Ik wil ook niet zoveel janken de hele tijd. Ik ben heel boos op mezelf.” Als de instructeurs vanwege al die emoties vervolgens willen dat ze met de training stopt, barst ze in huilen uit.

,,Er is mij altijd verteld dat ik dingen niet waard ben of niet goed genoeg ben,’’ vertelt ze aan presentator Jeroen van Koningsbrugge die haar komt troosten. ,,Ik dacht dat ik er hier vanaf zou komen, maar ook hier zit ik mezelf in de weg. Ik weet niet of ik er ooit af kom. Ik had het voor geen cent willen missen.’’

Jeroen van Koningsbrugge is in ieder geval trots op haar deelname, zo laat hij weten op Instagram. ‘Jezelf durven tegenkomen en dat onder ogen komen terwijl er behoorlijk wat mensen meekijken. Je moet het maar durven,’ schrijft hij. ‘Ik weet zeker dat je hierna nooit meer het nachtlampje aan hoeft te laten en ik hoop dat je met trots terugkijkt.’

