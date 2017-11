Miljoen mensen zien 'topwijf' Loiza Lamers over geslachtsoperatie praten

Video Waylon naar het Songfestival? Dat zou heel goed kunnen

9:27 Het lijkt er sterk op dat singer-songwriter Waylon (37) namens Nederland naar het Eurovisie Songfestival gaat. AVROTROS kwam vanochtend met een mysterieus filmpje waarin een man te zien is die verdacht veel van de zanger weg heeft. ,,Who will represent the Netherlands at the Eurovision Song Contest 2018 in Lisbon, Portugal...? Guess who...'', luidt het bijschrift.