Miljoenen kijkers voor uitzendingen rond Peter R. de Vries, kranten pakken groot uit met drama

Verderop in deze krant staat een uitgebreide necrologie en ook columnist Angela de Jong heeft een stuk over hem geschreven. ,,Het was jarenlang niet de vraag óf Peter R. de Vries ’s avonds op tv zou zijn, maar wáár hij die dag zou aanschuiven. Dat is vanaf nu anders. Het is een gek idee dat hij nooit meer in een talkshow zal zitten en ik vraag me af of het ooit went. Zijn overlijden voelt raar, onwerkelijk en bovenal oneerlijk. Ik ben er ziek van.”