Miljuschka dankbaar om epilepsie-lotgenoten te ontmoeten: ‘Geeft een klankbord’

Het is een gevoelig onderwerp voor Witzenhausen: haar dochtertje lijdt aan epilepsie en de antwoorden blijven vooralsnog uit. Dat resulteert in veel onderzoeken. Ook vandaag laat Witzenhausen haar volgers weten wat de stand van zaken is. ‘Mijn dappere meisje. Ze doet het keer op keer zonder zeuren alle tests en onderzoeken. Epilepsie is en blijft altijd een zoektocht naar antwoorden’, begint ze haar bericht.



Moeder en dochter zijn inmiddels vier dagen intern, hoogstwaarschijnlijk bij het SEIN, het kennis- en expertisecentrum voor epilepsie. Het doet Miljuschka veel om haar dochtertje zo te moeten zien lijden, maar ergens is de tv-kok ook heel dankbaar dat ze eindelijk de kans krijgt om lotgenoten te spreken. ‘Ouders van kids met dezelfde aandoening, een meisje van 20 die ook op haar vierde de eerste aanval kreeg en een leger aan medici’, doet ze haar verhaal. ‘Het geeft een klankbord en ergens ook steun.’



Witzenhausen staat er niet alleen voor. Ze kan rekenen op veel reacties van haar fans die in hetzelfde schuitje zitten of ook naasten hebben die aan epilepsie lijden. ‘Sterkte deze dagen en hopelijk vinden jullie de antwoorden. Ik weet hoe het is, heb een broer met epilepsie’, luidt een reactie van een van haar volgers.