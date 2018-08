Miljuschka eet duivelsvingers en Karin probeert na knie-operatie weer te lopen

Özcan Akyol presen­teert radioshow over voetbal­jour­na­lis­tiek

12:37 Columnist Özcan Akyol krijgt op Radio 1 een programma over de stand van de voetbaljournalistiek in Nederland. In Studio Eus gaat de schrijver in gesprek met onder anderen PSV-persmanager Thijs Slegers, VI-presentator Wilfred Genee en Studio Sport-presentator Tom Egbers.