Miljuschka ging net te vaak over haar grens en Gaby sluit 2019 af met pikant kiekje

De 20 van 19 & 20 Hoe Duncan alles en iedereen inpakte

12:09 We blikken dagelijks terug of kijken vooruit met twintig verhalen. Deze keer: Duncan Laurence. Met zijn Arcade bracht hij Nederland zijn eerste Songfestivalzege in 44 jaar. Een wereldprestatie. Zeker nu uit een reconstructie blijkt dat achter de schermen van de arena in Tel Aviv een felle strijd woedde tussen de Nederlandse delegatie en de Israëlische regie.