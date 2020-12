Miljuschka is er helemaal klaar mee en Jennifer voelt zich sexyer dan ooit

update Hélène Hendriks geopereerd na acute ontsteking blindedarm

22 december Presentatrice Hélène Hendriks (40) is onlangs geopereerd vanwege een acute ontsteking aan haar blindedarm. Ze lag enkele dagen in het ziekenhuis, maar herstelt goed en is inmiddels weer thuis. Hendriks keert ‘binnen afzienbare tijd’ terug op tv bij Veronica Inside, meldt een woordvoerder van Talpa Network.