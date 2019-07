Miljuschka reageert op plussize-ophef: ‘Dames, show alles wat je hebt’

Miljuschka siert sinds donderdag de cover van de gloednieuwe Grazia, waarin body-issues aan de kaak worden gesteld. Het is de eerste keer dat er voor een plussize-model is gekozen. Iets waar de tv-kok zelf blij mee is (‘ik ben trots op m'n vetjes, putjes en lovehandles'), maar waar haar volgers op Instagram van zijn geschrokken. En niet omdat er voor een ‘vollere’ vrouw is gekozen, maar omdat zij Miljuschka helemaal niet als plussize-model zien.



‘Gossiemikkie, wat is iedereen ervan geschrokken dat ik onder het kopje plussize-lichaam val. Dat is maar goed ook. Gek genoeg is het tegenwoordig al zo dat je vanaf maat 40 hieronder valt. Ik heb maat 42-44 en weeg gemiddeld 75 kilo met een lengte van 1.65. Ik heb absoluut geen problemen met mijn maat of gewicht', begint Miljuschka haar bericht, die benadrukt dat er bij fotoshoots allerlei teams tevoorschijn worden gehaald om een perfect kiekje te kunnen maken. ‘Ik rol iets anders mijn bed uit.’



Miljuschka geeft toe af en toe geraakt te worden door mensen die haar uiterlijk bekritiseren. Daardoor overweegt ze om af te vallen, al winnen haar ‘veeleisende smaakpapillen’ het altijd van dat gevoel in het heetst van de strijd. De brunette let daarom op haar eten door gebalanceerde maaltijden te maken, maar voelt zich uiteindelijk wél lekker bij haar huidige gewicht. Ze vindt het dan ook frustrerend dat veel rolmodellen ‘zo dun’ zijn en schreeuwt naar eigen zeggen al jaren om een een badmode-lijn voor de plussize dames. ‘Als ik me namelijk in zo een bikini die overal beeldig op insta staat probeer te hijsen, die tot maat 42 gaat, maar eigenlijk reëel 38 is. Ja, dan voel ik me ook diep ongelukkig.’