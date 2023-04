Miljuschka start raadspel in evakostuum en zwangere Gaby is klaar met kritiek

Zelfs internatio­na­le media schrijven over liefdesle­ven Jutta Leerdam, wie is ‘probleem­kind’ Jake Paul?

De hele wereld lijkt bezig te zijn met het liefdesleven van Jutta Leerdam. Zelfs de bekende Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ schreef over de vermeende romance tussen de topschaatsster en Jake Paul. Wat er van waar is, is onduidelijk. Maar wie is die 26-jarige Amerikaan eigenlijk aan wie Leerdam gelinkt wordt?