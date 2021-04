Miljuschka voelt zich een koningin en Eloise viert Koningsdag op het water

Foto's Dit dragen de Oranjes vandaag

13:15 Het koninklijk gezin is fan van Natan. Daar kan vandaag niemand meer omheen, want naast de koningin zijn ook prinses Amalia en prinses Ariane gespot in kleding van het Belgische modehuis. En Alexia? Die koos traditiegetrouw voor een leuke knipoog!