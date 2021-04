Miljuschka voelt zich een koningin en Heleen kiest oranje beha

Interview ‘Mijn eerste hit na Acda en De Munnik en wie zingt er mee? Acda!’

26 april Hij zingt met The Streamers op Koningsdag, heeft een nieuw album en scoorde voor het eerst sinds Acda en De Munnik weer eens een hit. Daarover gesproken, zit er nog toekomst in dat succesduo van weleer? Paul de Munnik (50) vertelt het in drie delen.