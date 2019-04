Miljuschka Witzenhausen: Opmerkingen over mijn onderkin komen hard aan

Volgens Miljuschka, die momenteel midden in de verbouwing van haar droomboerderij zit en bij elke tegenslag mierzoete bolussen en hazelnootschuimtaart naar binnen propt, kwam het ‘hard aan’ toen deze week zes mensen over haar gewicht begonnen. ,,Afzonderlijk van elkaar. Voorzichtig kaartten ze mijn onderkin aan, die op tv nu wel heel zichtbaar werd’', schrijft ze in haar column in weekblad Flair .

Eieren met spek

Heel veel kilo’s zal Miljuschka uiteindelijk niet kwijtraken. Zo liet ze in januari via Instagram los er trots op te zijn al jarenlang 74 kilo te wegen. ,,Ik heb vooral in mijn jonge jaren ernaar gestreefd om er strak en zo dun mogelijk uit te zien. Uren in de sportschool en alles overdenken voordat ik het at, wat resulteerde in 54kg op de weegschaal. Natuurlijk paste ik alle fashion een stuk makkelijker, waardoor winkelen leuk was. Zag ik er top uit op iedere foto. Maar ik was diep ongelukkig als ik iemand een stuk taart zag eten en ik mezelf dat ontzegde. Mijn hele dag werd overheerst door het hoofddoel uiterlijk.’’