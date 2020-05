Milou en Bastiaan verliefd gekiekt en slanke Olcay is klaar voor zomer

Marktlei­der, koploper... welk radiostati­on is nou echt het grootste?

13:12 Qmusic viert feest, want de zender is voor het eerst marktleider in de commerciële doelgroep luisteraars tussen de 20 en 49 jaar. Maar waarom is dat zo belangrijk? Radio 2 is immers koploper als je iedereen boven de 10 jaar meerekent. Vijf vragen aan radiodocent Sieb Kroeske.