Minister Dijkgraaf kijkt toch ook naar De slimste mens? Doe iets!

GALERIJ

Robin van Persie met een hoed op? Robin Hood. Het gezicht van Willem-Alexander in een leeuwenkop? Juist, The Lion King. Het hoofd van Peter Gillis in een pan? Tuurlijk: Peter Pan! En Beau dan die aan de Utrechtse Dom hangt? Jaja, Dombo! De gemene deler: Disney-films die cryptisch werden weergegeven. Chapeau voor de bedenker van deze galerij. Navraag leert dat het de stagiair was. Hoe hij binnenkwam op de redactie van De slimste? Hij stuurde bij zijn sollicitatie ook een galerij in: met plaatjes van onder anderen Omtzigt, Derks, Van den Hoogenband, Van Vollenhoven en Storms. Kortom, allemaal Pieters. De redactie was om: hij kreeg een stageplek en zijn galerij haalde de uitzending. De naam van deze stagiair? U raadt het al. Pieter, pientere Pieter, die komt er wel.

KANDIDAAT

Een van de fijnste facetten aan De slimste? Dat je, net als bij Expeditie Robinson, kandidaten beter leert kennen. En naar hun soms best privéachtige verhalen mag luisteren. Zo vertelde Camiel Meiresonne, frontman van Son Mieux, dat hij al twee jaar gestopt is met drank en drugs. Dat zijn leven een stuk vrolijker is en dat hij daarna zijn ‘meest creatieve periode in zijn leven is ingegaan.’ En we hebben nu Eric Van Looy, oud-kandidaat van De Slimste in België, vervolgens daar al jaren de presentator en ook oud-regisseur. Man met humor, kennis en een enorme wil om te winnen. Sowieso een winnaar.

MAARTENS MOMENTJE

Het fragment toonde Salman Rushdie en de kandidaten Quinty Misiedjan, Thijs van de Meeberg en Guido Spek haalden hun schouders op. Daarop kon Maarten van Rossem zijn ergernis niet meer verbergen. ,,Vrij treurig dat jullie niet wisten wie dit was en waarover het ging.” Zijn opmerking vat het huidige povere seizoen van De slimste samen. Een dag later zei presentator Philip Freriks tegen Guido Spek: ,,Dit is jouw kans.” De acteur annex muzikant kreeg beelden voorgeschoteld van minister Kajsa Ollongren, die op de begraafplaats van Potocari in Bosnië en Herzegovina excuses maakte aan de nabestaanden van de massamoord in Srebrenica in 1995. ‘De internationale gemeenschap faalde in de bescherming van de Bosnische Moslims op de enclave’. Rond Guido Spek klonken geluiden van de klok, maar was de klepel net even niet in de buurt. Na nul goede antwoorden vroeg hij zich hardop af: ‘Zit ik helemaal fout?’

Nou niet helemaal Guido, maar toch... We hebben het hier over de grootste genocide in Europa na de Tweede Wereldoorlog: achtduizend jongens en mannen vermoord. Nederland heeft er een geschiedenis, maar er is nog altijd te veel onwetendheid. Ik belde met Marc van Berkel, docent aan de Lerarenopleiding Geschiedenis aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. ‘Zorgelijk’, noemt hij die ontwikkeling. Van Berkel deed onderzoek naar lesmateriaal over Srebrenica in het geschiedenisonderwijs voor basis- en middelbare scholen. Conclusie: Srebrenica ontbreekt in die boeken. ,,Terwijl Nederland erbij was en we een Bosnische gemeenschap hebben in Nederland. Dit hóórt in de boeken”. Het kan niet anders dan dat Robbert Dijkgraaf (minister van onderwijs) ook naar De slimste kijkt, meneer Dijkgraaf doe iets. En tot die tijd Guido en andere onwetenden: google op ‘Srebrenica’, ‘Pax’ en ‘onderwijs’.

