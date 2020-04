Minister: ‘Houd niet te veel hoop dat Pinkpop doorgaat’

Timur Perlin is terug bij 3FM: ‘Ik werk liever zonder verwachtin­gen’

7:47 Radio-dj Timur Perlin (43) is na vier jaar terug op het geplaagde 3FM. Gisteren is het station begonnen met een ingelaste editie van liefdadigheidsactie Serious Request. ,,Radio maken is nu even heel intiem. Daar geniet ik van.’’